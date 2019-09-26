Донбасс «с благодарностью отклонил» навязчивое предложение Лукашенко

26.09.2019, Москва, Елена Острякова

Донецкая Народная Республика не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил на своем официальном сайте, комментируя озвученную сегодня Александром Лукашенко инициативу о вводе белорусских военных в Донбасс.

«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы Республики. Минск является местом переговоров Контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Беларуси в мирный процесс. Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», – сказал Пушилин.

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Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз пожаловался на этот раз украинским журналистам на то, что в Европе отвергли его план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам «упирались все»: и Россия, и Евросоюз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я тогда попросил: вы – Украина, с одной стороны, Россия с другой – определите нашу роль. Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 км между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем.

Хоть для меня это большая проблема – ввязываться непосредственно войсками в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите. Мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. И будем вести себя на границе так, как договорятся две стороны: Украина и Россия.

И ни от Украины, чтоб вы знали, ни от России на этот вопрос ответа не было», – сказал Лукашенко.

Интересно, что несколько дней назад белорусский президент также озвучивал еще одну инициативу – подключение США к переговорам о судьбе Донбасса. Без участия Вашингтона нынешние переговорщики – РФ, Франция, Германия и Украина не смогут урегулировать конфликт, заявлял Лукашенко.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что предложение Лукашенко по миротворцам выходит за рамки Минских соглашений, поскольку они не предусматривают введения такого контингента.

«Это новое предложение. В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, с другой стороны — самопровозглашённые республики Донбасса», — сказал Песков.