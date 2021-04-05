ДНР готовится к войне с Украиной

05.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Преступный приказ киевского руководства переходить к полномасштабной войне на Донбассе станет губительным для всей Украины.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Физически такие возможности такие со стороны Украины есть, технически тоже, – сказал Пушилин, отвечая на вопрос, могут ли ВСУ предпринять массированную атаку на республики Донбасса. – У Украины для этого всё готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим».

«То, что есть политическая составляющая, мы тоже видим, потому что это очень чётко отражается на переговорной площадке. Мы здесь фиксируем полный саботаж», – добавил глава республики.

Комментируя вопрос, есть ли шанс зацепиться за политический процесс, чтобы предотвратить полноценное военное столкновение, Пушилин ответил, что, судя по действиям Киева, такая возможность крайне мала.

«ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был решён именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении», – отметил глава ДНР.

«Уже появились разговоры и мнения о полномасштабной войне. Как хозяйство, готовится ли к такой военной осаде, и вообще, что у вас происходит с экономикой?» – спросил ведущий.

«Здесь мы работаем в нескольких плоскостях, мы привыкли в таком режиме работать, когда в течении 6-7 лет от Украины можно ожидать всего, что угодно. Поэтому, с одной стороны, мы развиваем всеми доступными способами нашу экономику, предприятия продолжают запускаться или идёт подготовка к их запуску.

Мы продолжаем выстраивать экономические связи и с регионами России, и не только. Но рядом с этим, в другом, конечно, измерении, конечно же, мы разрабатываем различные варианты действий на случай обострения, к этому тоже мы готовы, да и должны были быть готовы на протяжении всех семи лет. Поэтому ничего нового не происходит», – подытожил глава ДНР.