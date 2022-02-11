ДНР готовится к войне – танки ВСУ появились на линии соприкосновения

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Новости Украины

Противостоящая республикам Донбасса украинская группировка усиливается тяжелой техникой и РСЗО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Со стороны Киева эскалация особо явно наблюдается уже в течение месяца. Идет переброска воинских подразделений, поставки РСЗО, натовского вооружения. Группировка противника усиливается радикалами, «Правым сектором». В последнее время мы отмечаем передвижение украинских танков в непосредственной близости от линии соприкосновения», – рассказал руковдитель республики «Известиям».

По его мнению, рассчитывать, что «такая армада вооруженных формирований Украины аккумулируется только для устрашения или для мифической защиты от нападения, было бы со стороны Донецкой народной республики крайне легкомысленно».

Он говорит, что в республике трезво оценивают ситуацию и не исключают никаких сценариев — от провокации до полномасштабного наступления.

«Со своей стороны мы делаем максимум, чтобы конфликт разрешился дипломатическим путем. Однако не уверены, что Украина адекватно понимает ситуацию. Сработает ли у Киева чувство самосохранения — трудно сказать. С учетом степени зависимости от так называемых партнеров Зеленский может оказаться в положении, когда просто не сможет противостоять «ястребам», и тогда конфликт сорвется в горячую фазу. Именно поэтому мы и должны быть готовы ко всему», – резюмировал Пушилин.

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