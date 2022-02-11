ДНР готовится к войне – танки ВСУ появились на линии соприкосновения

11.02.2022  10:22 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
Новости Украины

Противостоящая республикам Донбасса украинская группировка усиливается тяжелой техникой и РСЗО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Противостоящая республикам Донбасса украинская группировка усиливается тяжелой техникой и РСЗО. Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Со стороны Киева эскалация особо явно наблюдается уже в течение месяца. Идет переброска воинских подразделений, поставки РСЗО, натовского вооружения. Группировка противника усиливается радикалами, «Правым сектором». В последнее время мы отмечаем передвижение украинских танков в непосредственной близости от линии соприкосновения», – рассказал руковдитель республики «Известиям».

По его мнению, рассчитывать, что «такая армада вооруженных формирований Украины аккумулируется только для устрашения или для мифической защиты от нападения, было бы со стороны Донецкой народной республики крайне легкомысленно».

Он говорит, что в республике трезво оценивают ситуацию и не исключают никаких сценариев — от провокации до полномасштабного наступления.

«Со своей стороны мы делаем максимум, чтобы конфликт разрешился дипломатическим путем. Однако не уверены, что Украина адекватно понимает ситуацию. Сработает ли у Киева чувство самосохранения — трудно сказать. С учетом степени зависимости от так называемых партнеров Зеленский может оказаться в положении, когда просто не сможет противостоять «ястребам», и тогда конфликт сорвется в горячую фазу. Именно поэтому мы и должны быть готовы ко всему», – резюмировал Пушилин.

Читайте по теме: ДНР оставляет за собой право обратиться к России за военной помощью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть