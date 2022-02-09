ДНР оставляет за собой право обратиться к России за военной помощью

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Новости Украины

Полномасштабная война в Донбассе может начаться в любой момент, если Украина решит провести наступление на республики, заручившись поддержкой Запада. В этом случае ДНР может обратиться за помощью к России.

Об этом глава республики Денис Пушилин заявил в интервью британскому информагентству Reuters, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь мы полагаемся на самих себя, но мы не исключаем, что будем вынуждены обратиться к России, если Украина при поддержке западных стран перейдет определенную черту», – заявил Пушилин.

Он назвал важным заявление секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о необходимости отправки вооружений в ДНР и ЛНР, подчеркнув, что сегодня у республик есть потребность в средствах РЭБ и ПВО, однако официальных контактов с Россией по этому поводу не было.