ДНР и ЛНР не будут объединяться в единое государство

12.10.2021 17:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Провозгласив создание единого таможенного пространства, республики Донбасса сделали шаг к выполнению Минских соглашений:

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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«Сейчас мы вместе с ДНР создали единое таможенное пространство и работаем над синхронизацией законодательства не только между нашими республиками, но и над его соответствием стандартам ЕврАзЭС. Как ни странно это звучит, но это шаг к выполнению Минских соглашений: мы занимаемся развитием трансграничного сотрудничества не только между ЛНР и ДНР, но и с регионами Российской Федерации. Мы работаем над упрощением условий для бизнеса на наших территориях. Бизнесмены и инвесторы не должны чувствовать разницу в подходах, которые есть у государств ЕврАзЭС и республик Донбасса. Они должны ощущать и использовать те преимущества, которые можем предоставить мы», – сказал Пасечник.

По его словам, такой подход в первую очередь должен вдохнуть новую жизнь в те производства, которые сейчас не работают, но имеют существенный потенциал.

При этом он уточнил, что об административном объединении республик речи не шло и не идет.

«Говоря проще, создание «единого экономического и таможенного пространства» — это не объединение в одну республику. В ЕС же при единых экономических и прочих стандартах не идет речь об объединении Бельгии и Франции. Почему он должен стоять у нас? ЛНР и ДНР — братские республики, и наше братство скреплено кровью. Мы должны прийти не только к тому, чтобы граница между ЛНР и ДНР была практически незаметна для наших людей, но и к тому, чтобы пересечение границы с РФ не создавало никаких трудностей нашим людям. Ни экономических, ни административных», – подчеркнул глава республики.

В свою очередь издание поинтересовалось, почему ДНР и ЛНР до сих пор не создали единое государство и возможно ли это в будущем.

«Конкуренция за лидерство в Донбассе между Луганском и Донецком идет уже больше ста лет. И именно конкуренция давала наибольшие результаты, зачем ее разрушать? Первый и основной критерий такого рода действий — это интересы жителей. И у них этот вопрос не стоит. Есть вопросы безопасности, восстановления экономики, социальной защиты и так далее. Ни один из них объединением республик не решается, но почему-то он очень беспокоит кого-то извне. Такие решения должны приносить выгоду обеим сторонам и не ущемлять ничьи интересы. Оставьте право принимать такие решения тем, кто здесь живет», – ответил Пасечник.