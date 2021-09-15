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15.09.2021 21:32 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Таможня, Финансы, Экономика
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ДНР и ЛНР подписали договор о единой таможенной территории

Глава ДНР Денис Пушилин провёл встречу со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником, на которой...

Глава ДНР Денис Пушилин провёл встречу со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником, на которой они подписали Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем вступительном слове Денис Пушилин подчеркнул, что документ основывается на подписанной ранее декларации и является итогом напряженной совместной работы.

«Он определяет наш совместный курс действий, направленных на укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Этот документ стал результатом наших длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства и открывает перспективы устойчивого развития экономики Донецкой и Луганской народных республик», – сказал он.

Руководитель государства добавил, что упрочение двусторонних отношений отвечает интересам обеих стран, потому что молодые государства имеют общие цели и задачи.

«И решать их мы будет совместно: это всесторонняя модернизация промышленности, рост деловой активности, сбалансированная торговля, добросовестная конкуренция», – заявил глава ДНР.

В свою очередь, Леонид Пасечник согласился со своим донецким коллегой и отметил, что впереди ещё много работы.

«У нас впереди кропотливая работа. Наши люди этого ждут. Мы обязаны объединить экономику республик, чтобы достичь нашей основной цели – благополучие жителей республик», – резюмировал Пасечник.

После чего руководители государств подписали Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Дальнейшая работа по обмену документами будет производиться Министерствами иностранных дел республик.

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