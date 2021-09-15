ДНР и ЛНР подписали договор о единой таможенной территории

15.09.2021 21:32 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин провёл встречу со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником, на которой они подписали Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем вступительном слове Денис Пушилин подчеркнул, что документ основывается на подписанной ранее декларации и является итогом напряженной совместной работы.

«Он определяет наш совместный курс действий, направленных на укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Этот документ стал результатом наших длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства и открывает перспективы устойчивого развития экономики Донецкой и Луганской народных республик», – сказал он.

Руководитель государства добавил, что упрочение двусторонних отношений отвечает интересам обеих стран, потому что молодые государства имеют общие цели и задачи.

«И решать их мы будет совместно: это всесторонняя модернизация промышленности, рост деловой активности, сбалансированная торговля, добросовестная конкуренция», – заявил глава ДНР.

В свою очередь, Леонид Пасечник согласился со своим донецким коллегой и отметил, что впереди ещё много работы.

«У нас впереди кропотливая работа. Наши люди этого ждут. Мы обязаны объединить экономику республик, чтобы достичь нашей основной цели – благополучие жителей республик», – резюмировал Пасечник. После чего руководители государств подписали Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Дальнейшая работа по обмену документами будет производиться Министерствами иностранных дел республик.