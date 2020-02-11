ДНР не собирается участвовать в украинских выборах

11.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Донецк продолжает жить своей жизнью и все дальше и дальше отдаляется от Украины.

Об этом пишет «Московский комсомолец», журналист которого побывал в столице сражающейся за свою независимость республике.

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«Нашумевшее интервью помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, где тот сообщил о том, что местные украинские выборы будущей осенью пройдут на всей территории страны, включая Донбасс, из Донецка выглядит полной ахинеей. Здесь давно живут своей жизнью, которая все дальше от нынешних украинских реалий», – отмечается в публикации.

«Я вообще не понимаю, о чем он? — сказал изданию близкий к идеологическому блоку ДНР источник, давая оценку заявлению Ермака. – У нас не то чтобы каких-то приготовлений к выборам, настороженности по этому поводу нет вообще! Никакого финансирования этого направления, никакого отбора кандидатов, никакой подготовки избирательных комиссий».

В свою очередь газета сообщает, что в электронной очереди за паспортом ДНР сейчас запись на восемь месяцев вперед.

«Без местного паспорта здешним людям нельзя претендовать на российское гражданство. Паспортов России на обе республики (ДНР и ЛНР) выдали уже больше трехсот тысяч. Такими темпами на анонсированных Андреем Ермаком местных украинских выборах некому и голосовать-то будет… Если эти выборы каким-то чудом состоятся», – резюмирует «МК».

Как сообщал ПолитНавигатор», на днях Ермак заявил, что рассчитывает на то, что уже в конце октября на территории республик Донбасса пройдут выборы по украинскому сценарию.