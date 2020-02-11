11.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

ДНР не собирается участвовать в украинских выборах


Донецк продолжает жить своей жизнью и все дальше и дальше отдаляется от Украины.

Об этом пишет «Московский комсомолец», журналист которого побывал в столице сражающейся за свою независимость республике.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нашумевшее интервью помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, где тот сообщил о том, что местные украинские выборы будущей осенью пройдут на всей территории страны, включая Донбасс, из Донецка выглядит полной ахинеей. Здесь давно живут своей жизнью, которая все дальше от нынешних украинских реалий», – отмечается в публикации.

«Я вообще не понимаю, о чем он? — сказал изданию близкий к идеологическому блоку ДНР источник, давая оценку заявлению Ермака. – У нас не то чтобы каких-то приготовлений к выборам, настороженности по этому поводу нет вообще! Никакого финансирования этого направления, никакого отбора кандидатов, никакой подготовки избирательных комиссий».

В свою очередь газета сообщает, что в электронной очереди за паспортом ДНР сейчас запись на восемь месяцев вперед.

«Без местного паспорта здешним людям нельзя претендовать на российское гражданство. Паспортов России на обе республики (ДНР и ЛНР) выдали уже больше трехсот тысяч. Такими темпами на анонсированных Андреем Ермаком местных украинских выборах некому и голосовать-то будет… Если эти выборы каким-то чудом состоятся», – резюмирует «МК».

Как сообщал ПолитНавигатор», на днях Ермак заявил, что рассчитывает на то, что уже в конце октября на территории республик Донбасса пройдут выборы по украинскому сценарию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть