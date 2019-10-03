ДНР о сбитом «Боинге»: Мир узнает о чудовищном преступлении Украины

03.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Республики Донбасса приветствуют инициативу депутатов парламента Нидерландов провести расследование роли Украины в катастрофе «Боинга» Малайзийских авиалиний, произошедшей в небе надо Донбассом летом 2014-го года, когда Киев повел лайнер через зону боевых действий, зная, что подвергает пассажиров опасности.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оставим за скобками, почему на это понадобилось более пяти лет. В данном случае важна искренность намерений. Если она есть, то ответ на этот вопрос прирастет десятком других, из которых станет очевидно, что именно Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию этого чудовищного преступления», – заявил Пушилин, которого цитирует пресс-служба Общественного движения «Донецкая Республика».

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Ранее российский МИД критиковал Совместную следственную группу, изучающую катастрофу рейса MH-17, в игнорировании фактов, указывающих на возможную причастность Киева к трагедии.

Москва неоднократно сообщала, что следствие игнорирует собственные расследования российской стороны – например, отказалось принимать во внимание данные об украинской принадлежности ракеты, которой, предположительно, был сбит самолет, и которая еще с 1987 года числилась за воинской частью в УССР.

Киев, в свою очередь, является полноправным членом международной следственной группы, имея возможность искажать и трактовать в свою пользу результаты расследования.