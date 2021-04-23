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23.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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ДНР оставляет за собой право просить военную помощь у других государств

Новости Украины

Народная милиция ДНР готова к отражению украинской агрессии, однако в случае дальнейшей эскалации конфликта молодое государство оставляет за собой право попросить помощи у соседей.

Об этом в ходе встречи с журналистами заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, безусловно, мы будем рассчитывать на наши силы, на наши подразделения, которые являются вполне боеготовыми с учётом тех учений и того опыта, который был накоплен за эти семь лет войны.

С учётом того, что сейчас в ДНР, по сути, полноценная армия, мы, в первую очередь, рассчитываем на себя. Но в любом случае оставляем за собой право обращаться к другим странам при наступлении и при переходе определённых «красных линий», – сказал Пушилин.

Напомним, накануне в Киеве призвали воспользоваться «временной передышкой», которую якобы предоставил Украине российский президент Владимир Путин.

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