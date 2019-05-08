ДНР передала представителям Киева тело украинского диверсанта

08.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Представители ДНР передали украинской стороне тело диверсанта ВСУ, погибшего в ходе попытки прорыва на территорию Республики.

Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 13:50 в районе КПВВ «Александровка» при участии Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе состоялась передача тела военнослужащего ВФУ, который в составе диверсионной группы пытался проникнуть на нашу территорию в районе н.п. Докучаевск.

Ранее Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе был обеспечен режим прекращения огня для осуществления поисковых мероприятий. Также нами были предоставлены дополнительные гарантии безопасности для передачи тела украинской стороне через линию соприкосновения в районе КПВВ «Александровка».

Попытка проникнуть на нашу территорию в преддверии майских праздников обернулась для состава украинской ДРГ гибелью. Остается надеяться, что члены ВФУ и их руководство сделают правильные выводы», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщал, что украинская ДРГ в ходе попытки прорыва на территорию ДНР была обнаружена и обезврежена, трое украинских военнослужащих были ранены и один убит.