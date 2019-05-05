Армия ДНР отбила атаку: Уничтожена группа украинских диверсантов

05.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку прорыва на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня в ходе экстренного заявления сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Басурин предоставил материалы, доказывающие, что Украина продолжает нарушать Минские договорённости, отвергая мирный путь решения конфликта в Донбассе.

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«Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери, один убитый и до трёх раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения. В ходе эвакуационных мероприятий раненого украинского военнослужащего, наши медики оказывали ему помощь, однако спасти его не удалось. Брошенный солдат погиб от полученного ранения и сейчас находится в морге», – сообщил Эдуард Басурин.

При этом, по его словам, на месте перестрелки были обнаружены два автомата с сохранившимися серийными номерами, а также приспособлениями для бесшумной стрельбы к ним.

«Коварству противника нет предела, но при этом для командира 35-й бригады Паласа жизнь солдат ничего не значит. До сих пор о происшествии он умышленно умалчивает. Люди для него – расходный материал. Все заявления Наева (командующий ООС, – ред.) – никчёмная бутафория, каждый из них держится только за своё место, и преследует цель понравиться новому руководству страны. При таких обстоятельствах, сейчас украинская сторона будет обвинять нас во всех надуманных нарушениях», – резюмировал представитель оборонного ведомства.

Отметим, что на одежде одного из убитых украинских диверсантов была изображены эмблема морской пехоты Украины, а также шеврон с флагом США.