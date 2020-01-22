ДНР подверглась новой атаке со стороны Украины. Есть жертвы

22.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Вслед за минометными обстрелами жители ДНР подверглись атаке украинских снайперов.

Об этом сообщается на официальном сайте Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром, по приказу военного преступника Шаповалова на передовые позиции 59-й бригады прибыла группа снайперов со снайперскими винтовками Barrett М82 калибром 12,7 мм из состава сил специальных операций, которая в 06:10 под прикрытием пулемётов открыла прицельный огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Доломитное», – говорится в экстренном заявлении.

При этом, по данным оборонного ведомства, один военнослужащий Республики получил смертельное ранение, находясь на боевом посту.

«Нарушение режима прекращения огня является результатом неспособности Зеленского и его ставленников в генеральном штабе влиять на ситуацию в зоне ООС в связи с предоставлением Кравченко откровенно лживой информации об обстановке на линии боевого соприкосновения, морально-психологическом состоянии боевиков и количестве небоевых потерь.

Мы призываем международных наблюдателей и в частности председателя ОБСЕ Раму добиться от украинской стороны соблюдения достигнутых договорённостей и наказания боевиков, виновных в нарушении действующего перемирия и гибели нашего защитника», – отметили в Народной милиции ДНР.