ДНР простилась с защитником, погибшим от пули украинского снайпера

24.01.2020, Горловка, Сергей Вредников

Жители прифронтовой Горловки провели в последний путь 20-летнего земляка, ефрейтора Никиту Фокина, погибшего на боевом посту от выстрела украинского снайпера.

Об этом сообщается на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отпевание погибшего защитника Республики прошло в центральном храме города – Богоявленском кафедральном соборе, куда пришли проститься с юношей тысячи людей, собравшихся на площади перед храмом и сопровождавших траурную процессию к центрально-городскому кладбищу.

К собравшимся обратился глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим воином и героем Никитой Фокиным. Которому всего лишь 20 лет. Задумываясь об этом возрасте, понимаешь всю несправедливость: ему жить, любить, учиться, заводить семью, детей… Но, увы, подлая война.

Циничность войны в том, что очень много разговоров о мире, о прекращении огня. Но нет. Мы теряем лучших из лучших. Теряем не просто по какой-то нелепой случайности, а потому что кто-то отдает преступные приказы и кто-то их исполняет. Мы знаем фамилии и имена тех, кто виновен и на ком кровь. Ни Зеленский, ни его приспешники не уйдут от ответственности! Мы для этого сделаем все возможное.

Ни одно кровавое преступление – что с Никитой, что с другими жителями Республики – не останется без ответа. Это наша святая обязанность.

Никита – истинный потомок наших прадедов-победителей. Который просто не остался в стороне. Который пошел защищать свой родной город, свою землю, своих близких.

Очень тяжело терять близких, но еще сложнее хоронить детей. Людмила Витальевна, примите искренние соболезнования! Я понимаю: вряд ли можно подобрать какие-то слова, которые могли бы Вас успокоить. Но мы сделаем все, чтобы увековечить память о Вашем сыне. Государство, конечно же, окажет всю необходимую помощь семье. Но мы обязаны дойти до победы. Чтобы таких случаев не было в нашей жизни. Чтобы наши дети могли спокойно учиться, развиваться, жениться, созидать, да и просто радоваться жизни. Нам это нужно. Мы этого добьемся обязательно. Никите – вечная память!», – сказал Пушилин.

Заместитель командира воинской части, где служил погибший солдат, гвардии капитан Валерий Дерменжи рассказал, что Никита Фокин был единственным сыном у матери, и теперь вина за его трагическую гибель лежит на новой киевской власти.

«Кто нажал на курок, и пуля, вылетевшая из ствола, убила его? Кто дал команду этому стрелку? Народ Украины, когда выбирал себе президента, поверил Зеленскому. Его обещаниям, что он прекратит войну, что люди не будут больше гибнуть. В итоге он стал очередным обманщиком. И убийцей. И на нем лежит вина за эту смерть», – заявил Валерий Дерменжи. И добавил: «Я бы его собственными руками задушил, пусть только сунется сюда».

«Никита, мы тебя никогда не забудем. Брат, обещаем: мы продолжим это нелегкое дело. Мы не забудем тебя. За твою смерть эти люди будут отвечать», – добавил старший стрелок 4-й мотострелковой бригады ефрейтор Богдан Измайлов.

Воспоминаниями о погибшем парне также поделились его бывший классный руководитель Оксана Фролкина и одногруппник Алексей Ярошевский, после чего собравшиеся возложили цветы и почтили память Никиты Фокина минутой молчания, а почетный караул отсалютовал выстрелами в воздух.