15.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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ДНР с трудом вернула ВСУ тело подорвавшегося украинского диверсанта


Украинская сторона только под давлением общественности согласилась забрать тело диверсанта ВСУ, погибшего накануне при попытке пересечь линию соприкосновения.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы сообщали ранее, попытка украинских диверсантов 137 батальона 35 бригады ВФУ проникнуть на территорию ДНР в районе Зайцево (южное), в нарушение действующих договоренностей о запрете ведения диверсионно-разведывательной деятельности, обернулась гибелью одного из них.

Сегодня мы передали, эвакуированное нами в качестве жеста доброй воли, тело погибшего диверсанта украинской стороне для придания его земле», – заявил Астрахань.

Он добавил, что все возможные меры руководства Украины обвинить ДНР в произошедшем ЧП являются безосновательными и говорят об обратном.

«Народная милиция строго контролирует соблюдение режима прекращения огня и преследует исключительно миролюбивые цели. Защита граждан республики для нас является приоритетной задачей», – подчеркнул военный.


«В целях сохранения собственной жизни военнослужащим ВСУ настоятельно рекомендуем отказаться от участия в преступной деятельности киевской власти. Действующее командование вас погубит», – призвал представитель ведомства.

Кроме того, комментируя инцидент, официальный представитель Управления НМ ДНР Эдуард Басурин, отметил, что, несмотря на жест доброй воли со стороны Донецка, украинская сторона изначально не собиралась забирать тело своего боевика.

«Проявив гуманность в качестве жеста доброй воли, нами было эвакуировано тело погибшего военнослужащего 137 батальона 35 бригады, о чем было доведено украинской стороне, которая только после обнародования нами факта подрыва диверсантов и под давлением со стороны общественности, изъявила желание забрать тело», – отметил представитель корпуса.

При этом он озвучил доказательства, свидетельствующие о намерении противника реализовать рейдовую диверсионно-разведывательную вылазку на позиции защитников республики.

«На месте подрыва погибшего диверсанта обнаружен модернизированный автомат АКМ-ТК7 с номером ТЕ1232. Данное вооружение с улучшенным цевьём и прикладом, снабжённое прибором для бесшумной стрельбы, используется разведывательными подразделениями ВСУ и ССО.

В комплекте с автоматом найден магазин производства американской компании «Магпул» с дозвуковыми патронами, используемыми для бесшумной стрельбы. Снаряжение погибшего характерно для разведчика, а именно – нештатный оружейный ремень, рейдовые ботинки, маскировочный костюм и бейсболка», – рассказал Басурин.

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