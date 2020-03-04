ДНР стремительно и неуклонно сближается с Российской Федерацией

04.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Никакие несбыточные прожекты Киева о «деоккупации» и «реукраинизации» Донбасса, бесполезные пропагандистские телеканалы и фиктивные марионеточные группы из представителей региона, фактически предавших его, не остановят регион, который стремительно мчится к воссоединению с Россией.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Формат интеграционных процессов с Российской Федерацией расширяется. Об этом свидетельствует вчерашнее заявление Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в котором руководитель государства призвал граждан РФ, проживающих в ДНР, и представителей общественности присоединиться к обсуждению проекта поправок к Конституции РФ, предложенного депутатом Государственной Думы Константином Затулиным.

Это предложение является логичным продолжением политики сближения, последовательно реализуемой сторонами, а также правомерно, поскольку уже не один десяток тысяч жителей республики получил российское гражданство. При этом следует отметить, что этот процесс идет нарастающими темпами, что подтверждает приверженность народа Донбасса судьбоносному историческому выбору, который был сделан в 2014 году на фоне националистического переворота на Украине, после этого фактически утратившей свою легитимность в качестве государственного образования и в любом случае требующей переучреждения», – подчеркнул Муратов.

По его словам, продолжающееся военно-политическое противостояние и социально-экономическая блокада, ограничения, связанные с отсутствием международного признания, и другие суровые испытания, выпавшие на долю жителей Донбасса, только укрепили их уверенность в правильности принятого решения о курсе на вхождение в Россию.

«А постмайданный сброд во главе с Зеленским может и дальше лелеять несбыточные прожекты о «деоккупации» и «реукраинизации» Донбасса, пытаться «заболтать» Минский переговорный процесс, создавать бесполезные пропагандистские телеканалы и фиктивные марионеточные группы из представителей региона, фактически предавших его. Ничего из этого уже не остановит наш локомотив, который не только уверенно стал на рельсы, но и стремительно мчится к заветной цели воссоединения с Большой Родиной», – резюмировал Муратов.