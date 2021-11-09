ДНР: Украинские войска не ушли из захваченного посёлка в «серой зоне»

Новости Украины

Украинская армия, захватившая посёлок Старомарьевка в «серой зоне» на Донбассе, оборудовала там позиции и по-прежнему контролирует населенный пункт, вопреки заявлениям Киева о том, что заход ВСУ был краткосрочным для обеспечения безопасности гуманитарной миссии.

Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», – сказала она.

По словам Натальи Никоноровой, этот посёлок пункт находился в «серой зоне» и был демилитаризован – его не контролировали ни ВСУ, ни ДНР.

Переговоры о выводе ВСУ оказались безуспешными.

«Украина всеми своими действиями провоцирует республики на первые шаги, чтобы затем объявить себя жертвой агрессии, заявить, что республики нарушили минские соглашения, что Минских соглашений теперь нет», – сказала Никонорова.