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28.10.2021 13:12 (Мск),

Донецк, Сергей Вредников

 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
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Горячие новости из ДНР: Под точечным огнем ВСУ бежали из захваченной Старомарьевки

Новости УкраиныУкраинские боевики покинули ранее оккупированное село Старомарьевка Тельмановского района ДНР. Об этом в своём...

Украинские боевики покинули ранее оккупированное село Старомарьевка Тельмановского района ДНР.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До меня дошли слухи, что под очень аккуратным, точечным и не очень крупнокалиберным нашим огнём, укры сбежали из Старомарьевки», – написал он.

Чуть позже информацию подтвердил военный корреспондент Григорий Медведев.

«Нахожусь в Тельманово, местные говорят, что ночью ВСУ вышли из Старомарьевки», – написал Медведев в соцсети.

В свою очередь, журналист Дарина Вадовская сообщила, что жители оккупированного украинцами села «в серой зоне» уже начали приезжать на подконтрольную ДНР территорию.

«На вопрос всё ли с ними в порядке отвечают, что не со всеми. Конкретики нет», – добавила журналист.

Тем не менее, в пресс-службе УНМ ДНР пока нет никакой официальной информации по этому поводу.

Напомним, в селе Старомарьевка проживает 180 человек, 37 из которых – граждане РФ. Более половины этих жителей месяц назад голосовали на выборах депутатов Государственной Думы РФ. О их судьбе пока ничего неизвестно.

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