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ДНР в очередной раз призывает Украину не провоцировать экологическую катастрофу на Донбассе
Представители ДНР в Минске в очередной раз предложили украинской стороне провести совместные инспекции опасных промышленных объектов на всей территории Донбасса во избежание экологической катастрофы.
Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полномочного представителя ДНР на переговорах Контактной группы в Минске Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В сообщении отмечается, что экологическая ситуация в республиках Донбасса находится под контролем специалистов, которые на постоянной основе проводят мониторинг опасных промышленных объектов – берутся пробы грунта, воды, воздуха, контролируется уровень подтопления шахт. Угроз экологической катастрофы на территории ЛДНР нет.
«Однако особое внимание и тревогу наших специалистов вызывает ряд опасных объектов, находящихся на временно подконтрольной Украине территории. Перечень этих объектов и угроз, которые они несут, переговорщики ЛДНР неоднократно предоставляли на встречах в Минске. Авария на любом из этих объектов приведет к полномасштабной экологической катастрофе и значительному количеству пострадавших среди гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения», – говорится в сообщении.
Талакина напомнила, что для обсуждения потенциальных угроз на подконтрольных Киеву промышленных объектах повышенного риска в Луганске на днях даже состоялся круглый стол «Экологические риски, исходящие от объектов на подконтрольной Украине территории», где профильные специалисты выразили готовность провести мониторинг экологической ситуации и дать адекватную оценку уровню их безопасности.
«Сегодня же в рамках заседания Контактной группы Республики в очередной раз высказали предложение о проведении совместных инспекций опасных промышленных объектов для своевременного выявления и устранения проблемных вопросов», – подытожила пресс-секретарь.
Метки: Виктория ТАлакина, Донбасс, Украина, Экология
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