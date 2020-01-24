ДНР выявила ответственного за массированный обстрел Донецка
Огонь, который ВСУ открыли сегодня днём по Донецку, вёлся с целью сокрытия потерь после ЧП в зоне ответственности одной из украинских бригад.
Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нашими наблюдателями в течении дня зафиксировался подвоз окопных зарядов в зоне ответственности 56-й бригады, которые противник использовал для дооборудования своих позиций, но вследствие низкой обученности личного состава в ходе проведения инженерных работ в 16.30 произошел подрыв боеприпасов, в результате которого один боевик погиб, двое получили ранения. После произошедшего инцидента зафиксирована эвакуация погибшего и пострадавших украинских военнослужащих», – говорится в сообщении.
После этого командование бригады с целью сокрытия произошедшего приняло решение спровоцировать НМ ДНР на ответный огонь.
«Пытаясь скрыть истинные причины произошедшего и переложить ответственность за гибель личного состава на НМ ДНР, военный преступник Иванов приказал открыть огонь из миномётов по позициям наших защитников в районе «Вольво-центра» г. Донецк с целью спровоцировать подразделения народной милиции на ответный огонь, с дальнейшим докладом вышестоящему командованию о своих так называемых боевых потерях», – сообщили в пресс-службе.
По информации ведомства, всего в период с 17.55 до 18.30 боевики 56-й бригады ВСУ выпустили двенадцать 120-мм мин.
«Строго соблюдая режим прекращения огня, военнослужащие НМ ДНР на провокацию не поддались и огонь не открывали.
Мы призываем международных наблюдателей не оставаться в стороне от происходящего, немедленно вмешаться и добиться от украинской стороны прекращения ведения огня по нашей территории, как того требуют Минские договорённости и не допустить развязывания очередного витка конфликта на Донбассе», – подытожили в оборонном ведомстве.
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