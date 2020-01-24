ДНР выявила ответственного за массированный обстрел Донецка

24.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Огонь, который ВСУ открыли сегодня днём по Донецку, вёлся с целью сокрытия потерь после ЧП в зоне ответственности одной из украинских бригад.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нашими наблюдателями в течении дня зафиксировался подвоз окопных зарядов в зоне ответственности 56-й бригады, которые противник использовал для дооборудования своих позиций, но вследствие низкой обученности личного состава в ходе проведения инженерных работ в 16.30 произошел подрыв боеприпасов, в результате которого один боевик погиб, двое получили ранения. После произошедшего инцидента зафиксирована эвакуация погибшего и пострадавших украинских военнослужащих», – говорится в сообщении.

После этого командование бригады с целью сокрытия произошедшего приняло решение спровоцировать НМ ДНР на ответный огонь.

«Пытаясь скрыть истинные причины произошедшего и переложить ответственность за гибель личного состава на НМ ДНР, военный преступник Иванов приказал открыть огонь из миномётов по позициям наших защитников в районе «Вольво-центра» г. Донецк с целью спровоцировать подразделения народной милиции на ответный огонь, с дальнейшим докладом вышестоящему командованию о своих так называемых боевых потерях», – сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, всего в период с 17.55 до 18.30 боевики 56-й бригады ВСУ выпустили двенадцать 120-мм мин.

«Строго соблюдая режим прекращения огня, военнослужащие НМ ДНР на провокацию не поддались и огонь не открывали.

Мы призываем международных наблюдателей не оставаться в стороне от происходящего, немедленно вмешаться и добиться от украинской стороны прекращения ведения огня по нашей территории, как того требуют Минские договорённости и не допустить развязывания очередного витка конфликта на Донбассе», – подытожили в оборонном ведомстве.