ДНР заявила о повторной атаке Украины на мечеть в Донецке

05.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия предприняла повторную попытку атаки на мусульманскую святыню в ДНР.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Данил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, после минометного обстрела мечети «Ахать Джами» в Донецке, 5 июня украинские военные повторно атаковали культовое сооружение, применив боевой беспилотник.

«Украинскими боевиками из 24-й бригады, по приказу главаря Гудзя был запущен ударный беспилотник, оснащённый взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне Текстильщик города Донецка. Силами ПВО Республики, БЛА противника был сбит, и теракт удалось предотвратить», – сообщил Даниил Безсонов.

В этой связи представитель оборонного ведомства обратился к международным организациям, в том числе к Миссии ОБСЕ, а также мусульманским общинам зафиксировать очередной факт вооруженной провокации с украинской стороны и потребовать от официального Киева наказать командиров, отдавших приказ на совершение серии террористических атак в отношении мусульман Донбасса.