«До 600 человек в день»: Минобороны Украины жалуется Западу на большие потери

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Новости Украины

Украина получила противокорабельные комплексы Harpoon американского производства, более полутора сотен западных артиллерийских систем натовского калибра и двух с половиной сотен иностранных бронемашин, но продолжает нести тяжелые потери на фронте.

Об этом в своем блоге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам Резникова, Украине также нужны самолеты и западные РСЗО.

«По состоянию на сегодняшний день Министерством обороны обеспечены поставки в вооруженные силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход. Одновременно в вооруженные силы Украины было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров. А также снарядов к ним, составляющим более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения… От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов… Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами «Harpoon», которые в сочетании с нашими «Нептунами» уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ – крейсера «Москва», – заявил Резников.

Министр также заявил об отсутствии страха перед российскими войсками и раскритиковал медлительность Запада в поставках вооружений:

«Мы подчеркиваем – Украине очень нужно тяжелое вооружение, и очень быстро. Мы доказали, что у нас нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других… Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет».

При этом, Резников признал, что украинская армия ежедневно несет тяжелые потери на фронтах:

«Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта».

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил о критической ситуации в обеспечении ВСУ боеприпасами и отсутствии серьезных западных поставок.