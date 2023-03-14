«До батальона»: названы безвозвратные ежедневные потери ВСУ в Артемовске

Олег Кравцов.  
14.03.2023 13:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1271
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Для Украины потеря Артемовска станет мощнейшим идеологическим и моральным ударом.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный эксперт капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

Для Украины потеря Артемовска станет мощнейшим идеологическим и моральным ударом. Такое мнение, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


 Российская армия в зоне СВО ведет упорные наступательные бои вдоль всей линии соприкосновения. В них изматывают противника и не дают ему сосредоточить мощный кулак для деблокирования Артемовска и подготовиться к весеннему наступлению.

Сейчас многое решается в Артемовске, и это по-своему важный момент в боях за Донбасс. Для противника этот город — символ, и его потеря будет сильным идеологическим и моральным ударом», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, положение ВСУ в городе ухудшается.

«Ежедневные безвозвратные потери могут доходить до батальона, а все снабжение ведется через горло в четыре с небольшим километра, которое простреливается нашими войсками. По некоторым данным, украинские силы сосредоточили для деблокирующего удара группировку до 15–20 тыс. человек. В них могли войти и те части, которые планировалось использовать во время весеннего удара на Мариуполь», – добавил эксперт.

Он добавляет, что российские атаки в разных точках линии боевого соприкосновения позволяют раздергать эти подкрепления и не дать ВСУ нанести мощный концентрированный удар.

«Все наши атаки способствуют достижению и этих целей. Кроме того, освобождение Угледара, Марьинки и Авдеевки, где наши тоже ведут атаки, облегчит жизнь жителям Донецка и многих районов ДНР. Именно отсюда ведутся массированные обстрелы мирных городов», – резюмировал Дандыкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российские подразделения в Артемовске заняли предприятие, где президент Украины награждал оборонявших город ВСУшников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть