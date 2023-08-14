«До конца войны» – в Киеве призвали не сопротивляться захвату Лавры

Решение киевских властей отнять у православных Киево-Печерскую Лавру – акт безбожный, однако священники и прихожане должны с пониманием отнестись к тому, что в военное время не стоит поднимать против этого бунт.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Относиться к сакральному объекту просто как к архитектурному памятнику – конечно, важно хранить эти стены, кирпичи, Лавра без молящихся монахов – это музей. Лавра живёт как духовный центр, если там живут монахи. Невозможно взять, одних выбросить – «плохих», посмотрите, есть десяток «хороших», пусть там сидят. Это тоже в голове у людей, которые так понимают суть и миссию сакрального объекта и веры. Те, кто так поступил, просто безбожники. И отталкиваться нужно от этого, что это безбожное решение, связанное с Лаврой. Если были бы претензии по линии архитектурной, по линии деятельности каких-то административных центров Церкви – это какие-то другие вопросы, и решаются они по-другому. Претензии к реконструкции? Переговоры с организацией, договорились, выполнили обязательства или оштрафовали, предъявили условия, провели переговоры. Но они же демонтировали саму суть Лавры – это сакральный духовный центр, где постоянно идёт служение. Это свидетельствует о том, что государство не понимает, в чём суть религий, роли церквей, и как с этим быть», – возмутился Ермолаев.

Однако он призвал прихожан и духовенство не сопротивляться и заморозить ситуацию с Лаврой до конца войны.

«Единственное, уповаю, что верующие и священнослужители, сами понимая эту трагичную парадоксальность и понимая, что происходит, не пойдут на обострение, и у нас не возникнет какой-то очаг вокруг Лавры, и это мы будем решать после войны каким-то другим путём. То, что произошло – это не точка, это многоточие. Так это не решается. Это не складское помещение, не музей и не объект, памятник кого-то. Этот объект живёт, когда сохраняет преемственность истории, монашеской братии, которая имеет вековую историю и которую не переставляют, как кубики, ты зайдёшь-ты не зайдёшь. Единственное, уповаю на то, что это не превратится в очаг ненужного сейчас социального конфликта. Может, кому-то нужны религиозные войны? Вопрос риторический», – лепетал политолог.

«Я считаю, что по Лавре ошибка, возможно, роковая. И я уповаю, что она не превратится в причины – социальные конфликты не нужны сейчас. Но это многоточие сейчас. Так не делается, это не складское помещение и не музей. Так это не решается, даже если государство это всё оформит сургучовыми печатями», – добавил Ермолаев.