Киев должен в течение полугода найти варианты завершения войны, иначе европейское финансирование также прекратится.

Об этом заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, известный приказом свои подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дискуссия должна идти о том, когда договариваться, когда у нас появится окно возможностей, когда нас не нагнут, и не поставят на колени. Моя версия – это не раньше весны.

Но летом будет намного хуже, потому что ситуация с ресурсом меняется. Потому что Путин воюет за свои, а мы – за одолженные, и полностью зависим от наших европейских партнёров.

А цифры говорят, что чем дальше, тем трудней европейцам оплачивать нашу войну. И чем дальше, тем меньше у них желания.

Потому что там есть те, кто против оплаты войны. Назовём их европейскими трампистами. Ле Пен, и другие крупные политические партии в крупнейших европейских державах выступают с чёткой трамповской логикой – что Путин, конечно, преступник, но у нас есть более насущные проблемы. И видя, что происходит в Париже, понятно, что это не фигура речи», – сказал Друзенко.