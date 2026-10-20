«До лета надо договориться о мире, иначе деньги закончатся и у Европы» – садист из ВСУ

Вадим Москаленко.  
20.10.2026 15:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Киев должен в течение полугода найти варианты завершения войны, иначе европейское финансирование также прекратится.  

Об этом заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, известный приказом свои подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен в течение полугода найти варианты завершения войны, иначе европейское финансирование также прекратится....

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«Дискуссия должна идти о том, когда договариваться, когда у нас появится окно возможностей, когда нас не нагнут, и не поставят на колени. Моя версия – это не раньше весны.

Но летом будет намного хуже, потому что ситуация с ресурсом меняется. Потому что Путин воюет за свои, а мы – за одолженные, и полностью зависим от наших европейских партнёров.

А цифры говорят, что чем дальше, тем трудней европейцам оплачивать нашу войну. И чем дальше, тем меньше у них желания.

Потому что там есть те, кто против оплаты войны. Назовём их европейскими трампистами. Ле Пен, и другие крупные политические партии в крупнейших европейских державах выступают с чёткой трамповской логикой – что Путин, конечно, преступник, но у нас есть более насущные проблемы. И видя, что происходит в Париже, понятно, что это не фигура речи», – сказал Друзенко.

«Понятно, что вечно заниматься далёкой для них войной они не будут. Даже США, со всем своим ресурсом, во время своего расцвета, не могла вечно вести вьетнамскую, корейскую, афганскую войну.

Соответственно, если в этой войне не видно стратегии выхода, то ты просто умываешь руки, говоришь: «Ребята, либо вы договариваетесь, либо без нас». Трамп просто сказал это первым.

Откуда у наших полотков вера, что так не скажет хотя бы одна большая европейская страна – непонятно. А, чтобы заблокировать финансирование ЕС, достаточно одного права вето. Вспомним Орбана», – добавил ВСУшник.

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English version :: Читать на английском «До лета надо договориться о мире, иначе деньги закончатся и у Европы» – садист из ВСУ

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