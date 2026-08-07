«До сраки вечерние видео!» – хриплый голос Зеленского приводит украинцев в бешенство

Ежедневные вечерние обращения хриплым голосом Зеленского уже вызывают только раздражение украинцев.

Об этом в эфире радио «UAChicago»заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сраки все вечерние видео, людям это нахрен не нужно, раздражает это. Не интересно, с кем говорит виртуал по телефону. Вся деятельность правителя оценивается КПД. В слове КПД «П» важна – коэффициент полезного действия. У нас нет КПД, у нас КД, у нас просто коэффициент действия. У нас все супердеятельные, с утра до вечера все что-то делают.

Бурная деятельность – за государственный счет летать по всему миру, со всеми делать селфи, посещать все столицы мира, гулять там по дворцам – это каждый может… никакой цели в этой деятельности вообще сейчас нет.

Не нужно на второй день после расстрела выходить с видео и в пятый раз напоминать, что у нас сократились поставки того-то втрое. Мы сами это знаем…

И какие-то ежевечерние видео, что мы поговорили с теми-то, держим руку на пульсе и так далее, – вы держите руку на пульсе канающего народа, где этот пульс скоро будет близок к длинному протянутому «пи-и-и» на мониторах», – заявил Дроздов.