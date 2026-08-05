Кокаинист Зеленский не справляется с функцией главы государства и должен уйти. Все, что он делает, – это путешествует по западным столицам и обнимается с политиками в то время, как Киев разносят ракетные удары.

Об этом в своем видеоблоге заявила украинская певица Анастасия Приходько, некогда представлявшая Россию на Евровидении как протеже братьев Меладзе, но затем поливавшая русских грязью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорит: «У нас будет очень сложная зима, осень. Вы должны подготовиться к тому, что будет очень страшно. Ещё такого никогда не было. Вы должны найти продукты. Вы должны купить все вот эти приблуды для того, чтобы согреться зимой… А потом уезжайте из Киева, ищите сёла, домики с печью». Какого хрена ты меня гонишь из моего города? Если тебе деньги давались для того, чтобы ты отремонтировал это, это и это. Дальше. Для решения вопроса ты поехал сейчас, попиарился в Лондоне, пофоткался с Трампом, в Белом доме ты ещё там посидел немножко, подал этот кейс какой-то «потужной перемоги». Вот скажи мне, пожалуйста, а что решилось от твоих переговоров? Нам дали ракеты? Нам их не дали, нам нихрена не дали! Так значит что? Значит, ты плохой управленец, значит, ты не можешь защитить собственный народ. Значит, что? Давай, заканчиваем, финита ля комедия. Не, ну дошло уже до того, что «идите – решайте всё сами, делайте сами». Может, мы ещё поедем сейчас, будем решать, где нам эти «Патриоты» найти? А ты тогда нахера нам тут сидишь? Нахера? Иди со своей Европой, в которой ты целуешься, обнимаешься, которую вот-вот мы должны войти! Я предлагаю просто взять и отойти. Всё, нахер. Давайте. Пусть эта Европа сама готовится, сама закрывает эту тушёнку, сама покупает себе пледики и ищет печечки», – эмоционально высказалась Приходько.

Певичка также посягнула на святое – евроинтеграцию: