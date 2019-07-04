«Добить» Россию: Украине предложили покинуть ООН вслед за ПАСЕ

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Отзыв спикером Верховной Рады Андреем Парубием приглашения наблюдателей за выборами от ПАСЕ является совершенно нелогичным шагом, как и прочие действия порошенковских «дипломатов».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прокуратура на стороне старой власти, МИД на стороне старой власти, Верховная Рада вместе с Парубием на стороне старой власти. Вот он недавно выгнал ПАСЕ из Украины – тоже неправильно. Как говорит мой сосед, вчера с ним разговаривал: «Ну тогда надо выходить из ООН, там же Россия тоже есть» – действительно логично.

Украина настолько слабая страна, что нужно пользоваться любой площадкой для того, чтобы донести свою точку зрения и так далее. И, вне всякого сомнения, то, что мы оттуда вылетели – результат предыдущей сумбурной и очень циничной дипломатической деятельности президента Порошенко и того же Климкина.

Я уже не говорю про очень скандальную, чисто пиаровскую, конкурентную «95 кварталу» делегацию в ПАСЕ. То есть люди умели делать пиар, люди умели делать шумные действия, но совершенно не стали дипломатами, никто из них не стал дипломатом, что не помешало бывшему президенту Порошенко сделать кого-то послами и так далее», – отметил Небоженко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховной Раде проголосовали за выход Украины из ПАСЕ.