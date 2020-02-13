Добкин обвинил Россию в разгуле бандеровцев на Украине

13.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В разгуле национализма на Украине виновата Россия, которая забрала Крым и поддержала Донбасс, лишив бывшую Партию регионов 5 – 6 миллионов избирателей.

К такому выводу в эфире телеканала NewsOne пришел бывший депутат Верховной рады, экс-глава Харьковской области Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-регионал уверен, что если бы не Россия, то украинские праворадикалы не смогли выбраться за пределы западных областей.

«Я уверен, втянули Россию за уши в Крым – да, это мое мнение, я считаю, что одна из самых больших ошибок, которые совершила Россия, – это аннексия Крыма, и они это сами понимают. Потому что, если бы Крым оставался в составе Украины, если бы они не полезли на Донбасс со всеми этими ситуациями, которые там есть, уже националистической идеологии не было бы в нашей стране практически дальше, чем она была раньше, в границах Львовской области, Тернопольской и Ивано-Франковской.

Это они дали возможность получить численное преимущество, зайти во все советы, в том числе и Верховный. У нас реально стало, у людей, которые имеют альтернативную националистической точку зрения, на 5-6 миллионов меньше избирателей. И сегодня избрать власть, которая бы балансировала интересы в стране, невозможно», – заявил Добкин.

При этом он не стал говорить, что еще до событий в Крыму и Донбассе националисты фактически захватили Киев, а также провели штурм и захват ряда администраций, причем не только на Западной Украине.

Интересно, что ранее сообщалось о финансировании партии «Свобода», которая до 2014 года являлась наиболее яркой националистической силой, попавшей в парламент, из средств Партии Регионов.

Примечательно также, что в свою бытность губернатором Харьковской области Добкин никак не помог восставшим против киевской хунты горожанам и не оказал поддержку попавшим под репрессии силовикам спецподразделения «Беркут», кроме того, что носил какое-то время футболку с его названием. Падение рейтинга осколков Партии Регионов и ее членов в СМИ связывали со сговором с участниками госпереворота, на который пошли Добкин и его соратники, предав сторонников «Русской весны».