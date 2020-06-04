Добкин сбивчиво оправдался за «слив» протеста на съезде в 2014 году

04.06.2020, Киев, Игорь Петров

Михаил Добкин который на момент Майдана был главой Харьковской облгосадминистрации и анонсировал 22 февраля 2014 года съезд делегатов юго-восточных областей и Автономной Республики Крым, «не стал брать на себя ответственность за ситуацию», потому что в стране, якобы, уже не было легитимного президента.

Об этом он заявил в беседе на телеканале «112 Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот этот участок пути, который мне нужно было пройти до сцены, я проходил, мое тело шло здесь, а душа летала где-то и смотрела на все свыше. Был невероятный подъем, в зале было больше 7 тыс человек. И вот этот драйв, энергия… Я мог глупостей наделать очень много.

Зеленского так же сейчас встречают и особенно встречали после выборов президентских. Но в чем отличие огромное – Зеленский это получает, будучи легитимным для такой роли. А я, если бы взял тогда на себя ответственность за эту ситуацию, я был бы нелегитимным, у меня не было ни одного юридического права так себя вести.

Вот если бы в стране остался Янукович, который был легитимный, и для него поднять людей, понимая, что этот порыв будет для легитимного человека. Пусть его считают уже снятым с должности. Но для другой части населения, огромной, он будет легитимным. И сложно будет кого-то в чем-то обвинять. Потому что мы в своих глазах поддерживаем действующего президента. А я уже к этому моменту знаю, что его нет в стране», – сказал Михаил Добкин.

Известно, что 22 февраля 2014 года, когда приходил съезд, Виктор Янукович находился в Харькове, записал видеообращение и на вертолете улетел в аэропорт Донецка, а вечером отбыл в Крым, т.е. он не покидал территорию Украины. Позже Михаил Добкин заявил, что сам отговорил Януковича от участия в этом съезде.

«Его приезд в Харьков был неожиданный. Он позвонил, сказал, что едет. Даже передовая группа, которая обеспечивает приезд президента, не успевала приехать в Харьков. И рассматривалась его возможность участвовать в этом съезде, но я настоял на том, что у него нет необходимости там принимать участие, он – президент всей страны, а не юго-востока, Крыма и Севастополя. Поэтому это может быть неправильно трактовано людьми», – заявил Михаил Добкин в эфире телеканала «112 Украина» в марте 2014 года.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее рассказал, как мэр Харькова Геннадий Кернес помог подавить участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждал, что руководство РФ само не захотело повторения Крымского сценария в Харькове во время событий 2014 года, поэтому местные власти, представлявшие Партию регионов, пошли по рекомендации олигарха Игоря Коломойского на «слив» Русской весны.