27.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Скандал, Украина
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Добро пожаловать на новую Родину: Бандеровцы не признали «героя»-подельника Сенцова

Выданный по обмену в Киев украинский террорист Александр Кольченко, подельник «режиссёра» Олега Сенцова, который участвовал в поджоге в Симферополе и готовил теракт на 9-е мая, пожаловался, что «патриоты» в столице Украины не признали в нём «героя».

Об этом он заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в кафе ко мне подошел парень и, смотря на мою одежду с антифашистским принтом, пригрозил: «У нас так не ходят. Это вредно для здоровья», – рассказал Кольченко.

Он сокрушается, что «зигующая гопота» «поверила в миф, что все антифашисты являются сторонниками всего «советского» и являются «агентами Кремля».

Кольченко, проживавший в Крыму до ареста, был представителем экзотичного для полуострова левого проукраинского движения анархистов.

Позиционируя себя «антифашистом», Кольченко, тем не менее, лояльно относится и не критикует героизацию гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры нацистским режимом, захватившим власть на Украине.

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