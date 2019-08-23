Добробаты отметили пятилетку «Иловайска» проклятиями в адрес командования

23.08.2019, Полтава, Владимир Гладков

Участники «АТО» из добровольческих отрядов до сих пор не могут признать, что в 2014 году их громили ополченцы Донбасса, и обвиняют в своих поражениях «российского агрессора».

Вместе с тем, основную долю проклятий за разгром в «Иловайском котле» они адресовали украинскому командованию.

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Об этом в эфире «Полтавского ТВ» заявил ветеран «АТО» Сергей Литвиненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня складывается впечатление, что здесь были задействованы почти две стороны: одна сторона по уничтожению, чьими руками это делалось, другой стороне было выгодно. Моё субъективное виденье, что Иловайск планировался. Планировалось, например, уничтожение добровольческого движения.

Почему я так говорю? Потому что в 20-х числах августа в Иловайск были направлены, сконцентрированы почти все добровольческие батальоны в структуре МВД, в том числе была и поддержка Вооружённых сил. Что я имею в виду? У этих подразделений лёгкое стрелковое оружие и автобусы. Техники тогда ещё не было в составе батальонов. Туда всех, добровольческое движение, люди, которые пошли добровольно на защиту своей Родины – их туда направили, взяли в коробочку, в окружение, и оставили на произвол судьбы», – отметил экс-боевик.

Бывший командир штурмовой группы батальона «Донбасс» Тарас Констанчук также сокрушался, что на их доклады о «прямой российской агрессии» киевское командование не реагировало, не готовилась с Россией воевать, а просто звонили командованию РФ, чтобы убедиться, не заходила ли армия «агрессора» на Украину.

«Несмотря на то, что мы знаем о россиянах, что они не держат слово – всё это понятно, они враги, они действовали и делали то, что им нужно было. А вот то, что не делало наше командование – с моей точки зрения, это военное преступление, и за него нужно нести ответственность. Не я судья, давайте разберёмся.

В любом случае, зафиксировано и временной следственной комиссией Верховной Рады, и допросами в военной прокуратуре: когда предоставлялись данные, предоставлялась информация высшему руководству, начальнику Генерального штаба, его заместителю, о том, что видим проход колонн, о том, что россияне на нашей территории – а в ответ: «Идите знаете куда, вы трусы, это всё враньё и так далее» – это, как минимум, безответственно», – рассказал «атошник».

«Конечно, то, что касается самого парада, подготовки к параду: когда у вас есть данные, что россияне начали прямую агрессию, неприкрытую, не диверсионные группы, не обстрел с их территории, не инструктора, а уже подразделения РФ, регулярной армии вошли, пересекли границу Украины, то какая может быть подготовка?

Даже если вы только допускаете, что это случилось, этого достаточно для определённой реакции, для введения военного положения на этих территориях, как минимум, для подготовки к прямому конфликту с РФ, как минимум, и так далее, и так далее, определённые шаги, которые, на мой взгляд, абсолютно не были сделаны, потому что кто-то закрывал глаза, кто-то вёл себя как страус: «Я не вижу, я не слышу, знать не хочу». А кто-то готовился получить себе следующие погоны и не хотелось думать о том.

Как заявил в то время открыто, это есть в записи, начальник Генштаба Муженко: «Мы и предположить не могли, что россияне себе позволят прямую военную агрессию». Так меня это не интересует, вы могли предположить, не могли, можете не предполагать ничего, но у вас чётко прописано, как вы должны реагировать при определённой информации: получили – реагируете, есть предположение, что это прямая агрессия, есть разведданные, есть телефонные звонки – куча была информации.

Всё, вы должны соответственно реагировать, а не потом, как оказалось, они начали звонить там какому-то командующему РФ и говорить: «Это вы или не вы, давайте вы не будете», – сокрушался Констанчук.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в эфире этого же канала другой полтавский нацик заявил, что жители южных и восточных регионов Украины не являются полноценными украинцами и понимают только язык силы.