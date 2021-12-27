Додик: «Германия не должна управлять нашей страной»

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик считает, что желание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок принудить ЕС ввести против него санкции связано с желанием набрать политический вес в начале карьеры.

Об этом лидер боснийских сербов заявил немецкому изданию Welt, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня обкладывание санкциями выглядит как несоответствие духу немецкой демократии, – сказал Додик. – Почему Германия или любая другая страна должна управлять нашим государством? Правительство, по сути, должно работать с демократически избранными чиновниками. Я был избран на эту должность с 60 процентами голосов. А министр [Бербок] представляет партию [«Зеленых»], которая не является самой крупной в Германии. Может быть, ей нужен быстрый успех, и она думает, что сможет этим чего-то добиться? Но успех оценивается в конце, а не в начале карьеры. Она понятия не имеет о нашей жизни, она никогда здесь не была».

В интервью он также коснулся фигуры фальшивого Верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта. Додик напомнил, что Дейтонское соглашение предусматривает, что Верховный представитель должен утверждаться подписантами, включая Республику Сербскую, и что эта кандидатура должна была быть утверждена Советом Безопасности ООН.

«Ничего из этого не произошло. Мне жаль, что Шмидту пришлось пройти через все это. Но мы не можем позволить кому-то навязывать нам законы только потому, что он хороший человек. Да, он хороший человек, а моя мать – лучший человек в мире, поэтому она не Верховный представитель», – отметил Додик.

Рассказал лидер боснийских сербов и о позиции России в сложившейся ситуации.

«Я лично встречался с Путиным много раз, в том числе и совсем недавно. У него ответственная позиция. Он говорит, что заинтересован в поддержании мира в БиГ любой ценой. Он уважает нашу Конституцию. И не вмешивается в наши внутренние дела, как немецкий министр», – подчеркнул Милорад Додик.