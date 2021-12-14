Глава МИД Германии требует санкций против лидера боснийских сербов

14.12.2021  09:00 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Германия, Политика


После встречи с коллегами по ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Германии, лидер «Зеленых» Анналена Бербок призвала их страны ввести санкции против сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

В свою очередь Додик заявил, что Республике Сербской есть чем ответить Германии, если та введет санкции против энтитета боснийских сербов.

После встречи с коллегами по ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Германии, лидер «Зеленых»...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Бербок призвала коллег к санкциями против Додика за его якобы «политику отделения».

«Его попытки отделиться неприемлемы, что также означает, что режим санкций должен быть использован против господина Додика, за что я выступала здесь (в Брюсселе – ред.)», – заявила Бербок.

Ожидается, что лидеры Евросоюза более подробно обсудят ситуацию на Балканах на саммите европейского блока в ближайшую среду.

В свою очередь сами Милорад Додик ответил на угрозы прежнего главы МИД Германии Хайко Мааса блокировать немецкие инвестиции Республику Сербскую санкциями в ответ на процесс возвращения энтитету дейтонских полномочий.

«Может быть, кто-то попытается высмеять то, что я скажу, но Республика Сербская тоже не обойдется без контрмер. Если Германия введет санкции, мы ответим. Я не слеп, чтобы не знать, что такое Америка и Германия. Но мое сообщение им – вы слишком остро отреагировали. Вы сделали все, чтобы посеять ненависть в БиГ, а нам это никогда не нравилось», – сказал лидер боснийских сербов.

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