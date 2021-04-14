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14.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика
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Додик: «Мирный распад БиГ вполне реален»  


Сербский член Президиума Боснии и Герцоговины (БиГ) Милорад Додик отреагировал на распространяемую в балканских СМИ информацию о дальнейшей перекройке постюгославского пространства под эгидой ЕС.

Додик считает, что на месте БиГ в скором времени мирным путем могут быть созданы три независимых государственных образования.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе пресс-конференции в Восточном Сараево (отдаленный пригород боснийской столицы, относящийся к Республике Сербской) Милорад Додик дал оценку недавнему заявлению «хорватского» (избран голосами бошняков и не признается самими хорватами) члена Президиума БиГ Желько Комшича о готовности защищать единство БиГ с оружием в руках.

«Кого волнует война, кем командует Комшич? В какой армии он генерал? – задал риторический вопрос лидер боснийских сербов. – Они до сих пор хвастаются тем, что за войну. Я же отвергаю само слово война».

Додик отметил,  что мирное разделение – это единственное решение для БиГ, в которой проблемы постоянно усугубляются, «а совместное правительство неэффективно и довольно гнило с точки зрения инициатив и желания что-то действительно делать».

«Здесь многое неправильно, БиГ неустойчива. Нам нужно сесть и создать три государства, которые будут иметь международную гарантию, что им будет запрещено воевать друг с другом, они будут демилитаризованы и их границы будут открыты, люди смогут свободно передвигаться, как и товары… Бошняки выиграют от этого больше, чем от одной вводящей в заблуждение истории о том, как они навяжут хорватам и сербам БиГ, которую они хотят присвоить только себе», – заявил Додик.

Сербский член Президиума отметил, что обсуждал подобный план с европейскими дипломатами.

«Комшич хочет закрыть рот всем, кто говорит на эту тему, в духе: «Только попробуйте сказать об этом, и будете публично атакованы!», – сказал лидер боснийских сербов. – Он до сих пор считает, что это табуированная тема, о которой никто не должен говорить. Я никогда не призывал к войне, а Комшич и Шефик Джаферович (бошнякский член Президиума БиГ – ред.) хвастаются тем, что в ответ они заявили, что будет война. Кому интересна война сегодня? Есть ли в Федерации БиГ люди, которые хотят пойти на войну? Я не верю в эту историю».


Додик добавил, что Республика Сербская не думает обрести независимость ценой войны.

«Я никогда не позволю сербам занять позицию войны. Конфликту – нет, но дискуссиям – да. Неправильно выносить слово «война» в публичное пространство БиГ, как это сделали Комшич и Джаферович. Я отвергаю понятие война», – заключил сербский член Президиума БиГ.

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