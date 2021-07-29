29.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика, Политические репрессии
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Додик: «МВД Республики Сербской защитит своих граждан от ареста спецслужбами Сараево»

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил о том, МВД РС не позволит сараевским...

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил о том, МВД РС не позволит сараевским властям арестовывать граждан республики за отрицание «геноцида в Сребренице».

МВД РС открывает горячую линию, куда каждый гражданин энтитета сможет сообщить об угрозах со стороны властей Боснии и Герцеговины.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Додик заявил о том, что власти республики готовы защищать каждого гражданина Республики Сербской и республиканское МВД будет предотвращать аресты граждан.

«Я призываю всех жителей Республики Сербской сообщать в полицию любую информацию о подобной деятельности спецслужб, – заявил лидер боснийских сербов. – Полиция Республики Сербской уже получила приказ охранять и защищать наш народ, чего бы это ей не стоило. Если кто-то попытается арестовать, задержать наших граждан, полиция Республики Сербской предотвратит это».

Также Додик сообщил, что в Республике Сербской будет действовать специальный горячий номер, по которому граждане смогут информировать полицию о том, что нуждаются в ее защиты от преследований сараевских властей.

Напомним, что Прокуратура Боснии и Герцеговины уже сформировала несколько уголовных дел на основе поправок Верховного представителя по БиГ в УК страны, вводящих уголовную ответственность за отрицание «геноцида», приговоров Гаагского трибунала и прославление «военных преступников».



Поправки западного надсмотрщика за Боснией вступают в силу с сегодняшнего дня.

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