Додик: «Мы не хотим войны, но не откажемся от своих конституционных прав»

04.11.2021 18:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что дестабилизацией страны занимается не Республика Сербская, а те, кто хотят установить в ней господство бошняков-мусульман.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы по-прежнему привержены конституционному строю БиГ, которая состоит из двух образований и трех суверенных народов. Сербская настаивает на том, чтобы другие стороны в БиГ соблюдали Дейтонское соглашение, – сказал лидер боснийских сербов в ходже большой пресс-конференции в Баня-Луке. – Наше обращение к конституционному строю – это не антигосударственный шаг. Стремясь сделать БиГ более стабильной и успешной, Республика Сербская пытается исправить прошлые злоупотребления. Вся надежда на то, что кто-то из Сараево или международное сообщество сделает это, потеряна».

Додик подчеркнул, что Республика Сербская не намерена дестабилизировать БиГ.

«Те, кто на самом деле дестабилизируют БиГ, стремятся к контролю над всей страной и господству мусульман. Их постоянные нападения на Республику Сербскую говорят о том, что они не успокоятся, пока не перенесут все полномочия в Сараево. Мы не собираемся вести войну, но мы не откажемся от своих конституционных прав. Республика Сербская ни одной буквой не нарушила Конституцию БиГ. Мы хотим конституционного строя, но институты БиГ нарушают эту Конституцию. Достигнутое в Дейтоне мирное соглашение наилучшим образом создало баланс между правами и обязанностями, и все, что было сделано после этого – было сделано неправильно», – заявил Додик.

Также сербский член Президиума БиГ анонсировал, что Республика Сербская найдет механизм для предъявления иска выдающему себя за Верховного представителя Кристиану Шмидту за то, что тот выдает себя за того, кем не является.

«Мы получили важное послание из Совета безопасности ООН, которое ясно свидетельствует о том, что Верховного представителя сейчас нет. Будет интересно посмотреть, как поведет себя господин Шмидт. Если он не признан резолюцией Совета Безопасности ООН, то и здесь не может быть признан. Я удивлен, что человек с таким политическим опытом в итоге мог позволить себе подобное», – резюмировал Додик.

Сербский член Президиума БиГ подчеркнул, что Республика Сербская еще не победила в Совете Безопасности ООН, но была удовлетворена тем, что правда победила на этом этапе.