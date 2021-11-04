Совбез ООН продлил мандат европейской военной миссии в Боснии

04.11.2021 14:31 (Мск), Белград, Алексей Топоров

После нескольких дней дебатов накануне вечером в Совете Безопасности ООН была согласована Резолюция, продлевающая еще на год мандат военной миссии ЕС (EUFOR ) в Боснии и Герцеговине, срок которого истекал 5 ноября.

При этом по настоянию России в тексте Резолюции не упоминаются Верховный представитель по БиГ и его администрация (Оffice of the High Representative – OHR).

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», правительство Республики Сербской направило на заседание Совбеза 26-й доклад по ситуации в стране, в котором говорилось, что сербский энтитет полностью уважает суверенитет, территориальную целостность и конституционный порядок БиГ, но также настаивает на том, чтобы другие стороны, как в Боснии, так и за рубежом уважали и выполняли пункты Дейтонского соглашения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил на заседании, что в БиГ нет Верховного представителя, поскольку назначение Кристиана Шмидта не соответствует международному праву, а сам OHR стал источником проблем в стране. Говоря об ушедшем в августе этого года Верховном представителе Валентине Инцко и о введенных им поправках в УК, предполагающих уголовную ответственность за отрицание фальшивого «геноцида в Сребренице», Небензя сказал, что поведение Инцко спровоцировало и усугубило разделение и распри.

«Давление на Республику Сербскую растет. Вы только обвиняете сербов и демонизируете все, что сербы делают», – отметил российский представитель в ООН.

В свою очередь заместитель постоянного представителя Китая в СБ ООН Генг Шуанг сказал что нужно избегать навязывания решений народам БиГ извне, те сами должны решать свои вопросы, а OHR и его исключительные «боннские полномочия» (навязывать и отменять законы, снимать чиновников всех уровней) являются отголосками прошлого.

В итоге, в текст резолюции не было внесено упоминание Верховного представителя по БиГ и OHR. Напомним, что незаконно занимающий этот пост Кристиан Шмидт ранее направил в Совбез ООН доклад, в котором обвинил «сербских сепаратистов» в провоцировании новой войны в Боснии.