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02.09.2021 16:46 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика
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Додик: «Мы не признаем так называемого Верховного представителя»

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик отреагировал на просьбу бошнякского коллеги Шефика Джаферовича к...

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик отреагировал на просьбу бошнякского коллеги Шефика Джаферовича к Верховному представителю по БиГ Кристиану Шмидту воспользоваться «боннскими полномочиями» и сместить серба с его поста.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я просто отвечу Джаферовичу на это, что сам не сильно рад регулярно видеть его, но ему придется видеть меня еще долгое время, – сказал Додик репортерам во время визита в Рибник Республики Сербской. – Если проанализировать его действия, то приходишь к выводу, что мусульмане (бошняки – ред.) ожидают, что Верховный представитель будет делать только то, что они хотят, потому как до сих пор Верховные представители и делали только то, о чем просили их мусульмане. С 1995 года, когда был введен институт Верховного представителя, со стороны этого института не было никаких действий в интересах Республики Сербской. Все было против нас, поэтому у нас нет причин уважать такие институты, таких Верховных представителей, точнее в последнем случае таких так называемых Верховных представителей».

Додик отметил, что с Кристианом Шмидтом можно говорить, как с представителем стран «Квинты» (пятерки ведущих западных стран, контролирующих политический процесс на Балканах – США, Великобритании, Италии, Франции и Германии), или представителем группы стран, которые его избрали на этот пост, или как с посланником Германии, но не как с Верховным представителем. И заметил, что Республика Сербская признает его полномочия только в том случае, если тот, согласно прописанной процедуре, будет назначен резолюцией Совета Безопасности ООН и никаким иным способом. При этом лидер боснийских сербов отдает себе отчет, что за Шмидтом стоят США, Германия, ЕС и некоторые другие страны.

«Он не Верховный представитель, мы не поддадимся давлению. Я думаю, что вопрос для нас – быть или не быть. Лучше нам сразу подписать капитуляцию, если мы соглашаемся с тем, что управляемся таким образом, что может появиться иностранец, избранный группой стран, который имеет полномочия менять законы. Тогда нам просто будет лучше поднять руки вверх», – заключил Додик.

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