Додик: «Мы не признаем так называемого Верховного представителя»

02.09.2021 16:46 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик отреагировал на просьбу бошнякского коллеги Шефика Джаферовича к Верховному представителю по БиГ Кристиану Шмидту воспользоваться «боннскими полномочиями» и сместить серба с его поста.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я просто отвечу Джаферовичу на это, что сам не сильно рад регулярно видеть его, но ему придется видеть меня еще долгое время, – сказал Додик репортерам во время визита в Рибник Республики Сербской. – Если проанализировать его действия, то приходишь к выводу, что мусульмане (бошняки – ред.) ожидают, что Верховный представитель будет делать только то, что они хотят, потому как до сих пор Верховные представители и делали только то, о чем просили их мусульмане. С 1995 года, когда был введен институт Верховного представителя, со стороны этого института не было никаких действий в интересах Республики Сербской. Все было против нас, поэтому у нас нет причин уважать такие институты, таких Верховных представителей, точнее в последнем случае таких так называемых Верховных представителей».

Додик отметил, что с Кристианом Шмидтом можно говорить, как с представителем стран «Квинты» (пятерки ведущих западных стран, контролирующих политический процесс на Балканах – США, Великобритании, Италии, Франции и Германии), или представителем группы стран, которые его избрали на этот пост, или как с посланником Германии, но не как с Верховным представителем. И заметил, что Республика Сербская признает его полномочия только в том случае, если тот, согласно прописанной процедуре, будет назначен резолюцией Совета Безопасности ООН и никаким иным способом. При этом лидер боснийских сербов отдает себе отчет, что за Шмидтом стоят США, Германия, ЕС и некоторые другие страны.

«Он не Верховный представитель, мы не поддадимся давлению. Я думаю, что вопрос для нас – быть или не быть. Лучше нам сразу подписать капитуляцию, если мы соглашаемся с тем, что управляемся таким образом, что может появиться иностранец, избранный группой стран, который имеет полномочия менять законы. Тогда нам просто будет лучше поднять руки вверх», – заключил Додик.