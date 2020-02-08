Додик обвинил Боснию в новых поползновениях на права Республики Сербской

08.02.2020, Баня-Лука, Алексей Топоров

Сараевские власти пытаются заставить Республику Сербскую вешать на административные учреждения флаги Боснии и Герцеговины, а также отобрать у сербской автономии государственные сельхозугодия.

Об этом на расширенном заседании исполкома Союза независимых социал-демократов заявил лидер этой партии и сербский член президиума БиГ Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«БиГ не нуждается в подобном Конституционном суде, а нам (РС – ред.) он в таком виде тем более не нужен, – заявил лидер боснийских сербов. – Он служит только для принятия неконституционных решений…. Если он сегодня определил, что земля принадлежит не юридическим лицам, а БиГ, то он, тем самым, нарушает Конституцию, потому что нигде в основном законе БиГ не говорится, что республика имеет какую-либо собственность, включая землю».

Ранее Конституционный суд БиГ оспорил статью 53 Закона о сельскохозяйственных землях РС, согласно которой аграрные земли, являющиеся «общественным достоянием», автоматически считаются собственностью сербского энтитета.

Помимо этого, на одной из ближайших сессий КС должен рассмотреть запрос Додика к Закону о внесении изменений в Закон о флаге БиГ, согласно которому по всей территории БиГ, включая и РС, над административными учреждениями должны вывешиваться флаги этой страны, которые сербами воспринимаются как символика мусульмано-хорватской федерации.

Сербская сторона не уверена, что судьи примут доводы сербской стороны (закон был принят без согласования в Президиуме), тем более, что ранее он запретил энтитету празднование 9 января Дня Республики – даты основания государственного образования боснийских сербов в 1992 году.

«Конституционный суд – это не место правосудия и принятия конституционных решений, – отметил Милорад Додик. – Это место неконституционного принятия решений и спекуляций. Они очень легко постановили, что 9 января не может быть Днем Республики, но как только у них появилась возможность подтвердить, что 1 марта (День независимости БиГ – день проведения референдума об отделении от Югославии, который не поддержали боснийские сербы – рад.) было чем-то важным для БиГ, они сразу же сделали это. И в своем решении по сельскохозяйственным землям они продолжили в том же духе. Конечно, мы не примем этого».

Напомним, что ранее лидер Республики Сербской заявил о возможности выхода энтитета из состава БиГ, если там продолжится системное нарушение прав боснийских сербов.