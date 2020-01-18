Республика Сербская предупредила выходе из состава Боснии

18.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Попытки пересмотра Дейтонских соглашений, ущемляющие интересы Республики Сербской, будут означать «смертный приговор» для Боснии и Герцеговины.

Об этом лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербия является гарантом Дейтонских соглашений, но она была исключена из такого важного органа, как Совет по выполнению Мирного соглашения (ПОС), в состав которого входят некоторые другие страны. В итоге Совет вместе с Высоким представителем ООН негативно влияет на Дейтонские соглашения, и они могут быть уничтожены», – сказал Додик.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что недавно президент Хорватии Зоран Миланович и президент Турции Реджеп Эрдоган обсуждали перспективы ревизии Дейтонских соглашений.

Сербия примет новые соглашения, касающиеся Боснии и Герцеговины (БиГ) только в том случае, если их одобрят все три народа, проживающие в стране, в свою очередь сказал сербский президент Александр Вучич.

«Мы примем любое решение, с которым согласны все три стороны, а не в том случае, когда только одна или две стороны этого хотят. Это очень важно для нас», – сказал президент Сербии.

При этом он особо подчеркнул, что «для Сербии крайне важно положение нашего народа в Республике Сербской (РС)», поэтому Белград будет следить за соблюдением Дейтонских соглашений, учредивших БиГ.

«Дейтонское мирное соглашение имеет историческое значение, потому что это было единственно возможное решение, при котором все потеряли и мало что получили, и только такое соглашение могло сохранить мир на территории Боснии и Герцеговины. Любая его отмена или изменение должны иметь одобрение РС. Без этого условия это невозможно», – сказал Вучич.

Накануне управление Высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине (БиГ) выступило с заявлением о том, Республика Сербская должна будет отчитаться перед Советом безопасности ООН «за нарушение Конституции БиГ».

Речь идет о недавнем праздновании Дня Республики Сербской вопреки решению суда Конституционного суда БиГ, который счел важную для сербов дату не соответствующей Основному закону.

Масштабные торжества состоялись накануне в Баня-Луке по случаю государственного праздника -Дня Республики Сербской. В параде приняли участие бронемашины «Деспот», недавно появившиеся на вооружении местной полиции, а также высокопоставленные военные.

Напомним, что 9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РСБиГ). После того как Босния и Герцеговина 5 апреля 1992 года объявила независимость от Югославии, Республика Сербская объявила об отделении от Боснии и Герцеговины и о том, что остается в составе Югославии.

В регионе вспыхнула гражданская война, в которую вмешались силы НАТО. Они нанесли удар по сербам, приостановив их наступление. В результате в США в 1995 году были подписаны Дейтонские соглашения, по которым Республика Сербская, потеряв часть территорий, на правах участника конфедерации остается в составе БиГ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», лидер боснийских сербов Мирослав Додик неоднократно ранее заявлял о намерении добиваться воссоединения с Сербией в случае признания Косово полноправным членом ООН при поддержке Запада.

По словам Додика, Республика Сербская также выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Соответствующее решение принял местный парламент. «В рядах нашего народа нет поддержки идеи вступления в НАТО. Кроме того, мы не хотим быть частью организации, которая находится в недружественных отношениях с Россией», – подчеркнул лидер республики.