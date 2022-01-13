Додик ответил американцам: «Вы не посадите в тюрьму целую нацию»

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Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик прокомментировал требование США к властям Сараево «расследовать празднование Дня Республики Сербской».

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что они могут расследовать, что они могут сделать? Посадить в тюрьму целую нацию, потому что 9 января отмечается День Республики? 9 января остается Днем Республики, что бы они об этом не думали!», – сказал лидер боснийских сербов.

Напомним, что ранее Вашингтон потребовал от бошнякских властей Сараево расследовать сообщения о том, что в День Республики Сербской якобы чествовали военных преступников, а также преследовали несербских репатриантов. В свою очередь Конституционный суд БиГ, в котором заправляют бошняки и иностранцы, признал празднование Дня Республики Сербской «неконституционным».