Додик ответил американцам: «Вы не посадите в тюрьму целую нацию»
Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик прокомментировал требование США к властям Сараево «расследовать празднование Дня Республики Сербской».
Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что они могут расследовать, что они могут сделать? Посадить в тюрьму целую нацию, потому что 9 января отмечается День Республики? 9 января остается Днем Республики, что бы они об этом не думали!», – сказал лидер боснийских сербов.
Напомним, что ранее Вашингтон потребовал от бошнякских властей Сараево расследовать сообщения о том, что в День Республики Сербской якобы чествовали военных преступников, а также преследовали несербских репатриантов. В свою очередь Конституционный суд БиГ, в котором заправляют бошняки и иностранцы, признал празднование Дня Республики Сербской «неконституционным».
Спасибо!
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