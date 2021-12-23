Додик пообещал арестовать бошняцкого депутата, назвавшего РС «геноцидным образованием»

23.12.2021  12:37 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, Политика


Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что депутат от крупнейшей бошнякской Партии Демократического Действия (SDA) в Парламентской скупщине БиГ Шемсудин Мехмедович будет арестован, как только въедет на территорию Республики Сербской.

Ранее Мехмедович публично назвал сербов «геноцидниками», а Республику Сербскую – «геноцидным образованием».

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что депутат от крупнейшей бошнякской...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Милорад Додик по просьбе журналистов прокомментировал недавнее скандальное высказывание представителя парламентской фракции старейшей бошнякской исламистской партии SDA, под знаменами которой в 1992 году произошел сепаратистский переворот в Боснии.

Шемсудин Мехмедович.

«Мехмедович характеризует нас как «геноцидников» на основании отдельных судебных решений, а Республику Сербскую как «геноцидное образование». Этим людям была предоставлена возможность делать то, что они хотят. Но в Республике Сербской Мехмедович будет сразу же арестован», – сказал лидер боснийских сербов.

Также Додик отметил, что навязанный стране «закон Инцко» подобные действия не учитывает, работая исключительно против сербов.

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