Додик приехал в Белград, чтобы опровергнуть конфликт с президентом Сербии

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Глава боснийских сербов Милорад Додик опроверг вбросы СМИ о конфликте с президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом Додик сказал на пресс-конференции в Белграде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть формальные, деловые и официальные встречи с Александром Вучичем, о которых знают и сообщают все СМИ. Но есть другие, связанные с нашим общением, которое происходит почти ежедневно. У нас очень хорошие личные отношения, и между нами нет ни одной проблемы», – сказал Милорад Додик.

При этом лидер сербов БиГ отметил, что в Республике Сербской он побеждает не благодаря Вучичу, а благодаря поддержке народа.

Милорад Додик подчеркнул, что специально приехал в Белград, чтобы положить конец спекуляциям. По словам политика, несколько дней назад он разговаривал по телефону с Вучичем, и президент Сербии объяснил ему попытки определенных СМИ создать атмосферу, в которой якобы «Вучич отрекается от Додика».

Как сообщал «ПолитНавигатор», информационная кампания в Белграде и Сараево о будто бы «охлаждении отношений» между Александром Вучичем и Милорадом Додиком инспирирована американскими СМИ.