Американские СМИ взялись рассорить президентов Сербии и Республики Сербской

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Информационная кампания в Белграде и Сараево о будто бы «охлаждении отношений» между президентом Сербии Александром Вучичем и вновь избранным президентом Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорадом Додиком инспирирована американскими СМИ.

После состоявшихся 2 октября всеобщих выборов в БиГ, в результате которых Милорад Додик был избран президентом Республики Сербской, ряд СМИ региона начали информационную кампанию об «охлаждении отношений» лидера боснийских сербов с президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во-первых, сербский таблоид «Информер», который за несколько дней до этого печально прославился интервью с серийным насильником, обвинил Милорада Додика в том, что близкий к нему интернет-портал в Баня-Луке «атаковал президента Сербии». При этом портал, который не имеет никакого отношения к лидеру боснийских сербов, лишь описал происходящее в отдельных СМИ Сербии. А они безосновательно назвали действия оппонента Додика, кандидата от прозападной оппозиции на пост президента РС Елены Тривич, инспирированными со стороны Александра Вучича.

При этом сама Тривич, которая после выборов сначала провозгласила свою победу и призвала сторонников выйти праздновать её на улицы, а потом отказалась признать победу Додика, ничего о поддержке со стороны Вучича не говорила. Действительно, в ходе кампании она заявляла, что в своей политике она будет следовать курсу, сформированному в Белграде, но это является лишь «обязательной программой» для любого серьёзного политика в РС.

А попытка представить как поддержку Тривич со стороны Вучича её появление в эфире сербских телеканалов накануне выборов и вовсе выглядит смешно, поскольку Додика в студиях и сюжетах этих каналов было на порядок больше.

Шмидт и Тривич

Во-вторых, 4 октября на портале балканской редакции «Радио Свободная Европа» (финансируется из бюджета США) появился материал под заголовком «Вучич „отрёкся” от Додика».

В нём проамериканские эксперты из Сараево и Нови Сада утверждали, что произошло охлаждение отношений между Милорадом Додиком и Александром Вучичем, Вучич поддержал оппозицию на выборах в Республике Сербской, а Додик после недавней встречи с Путиным стал главным проводником политики Кремля в регионе вместо Вучича. Естественно, что этот текст со своими дополнениями и ещё более резкими заголовками опубликовали ориентированные на Запад СМИ региона, в первую очередь, в Сараево.

На ситуацию вынуждено было отреагировать посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине.

«В связи с появившейся в некоторых сараевских электронных изданиях „инсайдерской” информации относительно содержания встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина с членом Президиума БиГ М.Додиком в части, касающейся отношений между руководством Республики Сербской и президентом Сербии, заявляем, что подобные вбросы являются ни чем иным, как измышлениями, высосанными из пальца. Главная цель подобных спекуляций – вбить клин между Баня-Лукой и Белградом, подорвать сербское единство на фоне агрессивного евроатлантического наступления на Западные Балканы», – сказано в заявлении посольства, обнародованном 5 октября. «Исходим из того, что предусмотренные Дейтонским мирным соглашением специальные параллельные отношения Республики Сербской и Сербии служат совместному преодолению социально-экономических проблем, продвижению гуманитарных проектов, выработке согласованных подходов по наиболее актуальным вопросам, имеющим важное значение для сербов, проживающих по обе стороны Дрины», – также отметило российское дипломатическое представительство.

О том, что именно США стоят за попыткой поссорить лидеров сербов с двух берегов Дрины (по этой реке проходит граница между Сербией и Республикой Сербской – прим. ПН), свидетельствует и публикация 4 октября в газете The Washington статьи под заголовком «Путин подталкивает Сербию и Боснию к поддержке его войны на Украине». В этом материале, который сразу же перевёл на сербский портал N1 (входит в балканский медиа-холдинг экс-главы ЦРУ Дэвида Пэтреуса), тоже сказано, что Путин, мол, теперь отдаёт предпочтение Додику перед Вучичем.

При этом после встречи с президентом РФ лидер боснийских сербов прямо заявил, что Путин подчеркнул важность поддержания хороших отношений с Сербией, а также что российский лидер понимает ситуацию в Республике Сербской и хочет утверждения международного права.