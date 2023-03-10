Додик пригрозил отделением Республики Сербской от Боснии и Герцеговины

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Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что если у РС попытаются отобрать собственность, то она отделится от БиГ.

Политик заявил это после собрания лидеров политических партий, входящих в правящую коалицию в Республике Сербской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додик подчеркнул, что власти Республики Сербской будут применять принятый Закон о недвижимом имуществе РС, несмотря на то, что его действие было приостановлено Высоким представителем в БиГ Кристианом Шмидтом, а Конституционный суд Боснии и Герцеговины принял определение о неисполнении этого закона до окончательного рассмотрения вопроса его соответствия Конституции БиГ.

Президент Республики Сербской заявил, что власти РС никогда не согласятся с принятием закона о государственной собственности БиГ в парламенте этой страны.

«Согласно Дейтонскому соглашению имущество, которое находится на территории РС, принадлежит этому энтитету. У БиГ нет никакой государственной собственности. Если они попытаются отобрать наше имущество, Республика Сербская выйдет из Боснии и Герцеговины», – сказал он после встречи партий правящей в РС коалиции.

По его словам, вопрос об имуществе не может основываться ни на более ранних решениях Высоких представителей в БиГ, которые ввели закон о запрете распоряжения государственным имуществом, ни на решениях Конституционного суда Боснии и Герцеговины, в котором есть трое иностранцев с правом решающего голоса.

Закон, запрещающий распоряжение имуществом, принадлежавшим бывшей Югославии и входившей в неё Союзной республике БиГ, был введен в 2005 году тогдашним Высоким представителем в БиГ Пэдди Эшдауном.

Предполагалось, что этот документ будет действовать до тех пор, пока политические силы в БиГ не договорятся и не примут закон по этому вопросу в парламенте БиГ. Международные представители настаивают на том, что единственным владельцем собственности является государство Босния и Герцеговина, а не энтитеты, хотя в Конституции БиГ не упоминается общегосударственное имущество.

В совместном заявлении партий правящей в РС коалиции указано, что «Республика Сербская имеет неприкосновенное право защищать себя и принимать независимые решения в своих учреждениях и на уровне БиГ, несмотря на беспрецедентные нападки на свой конституционный порядок и Дейтонское мирное соглашение как гарант выживания всей Боснии и Герцеговины».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Милорад Додик заявил, что посольство США в Сараево поддерживает идею вооруженного мятежа в Боснии и Герцеговине, который будет осуществлен местными мусульманами с использованием американского оружия.