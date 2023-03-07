Лидер боснийских сербов: Посольство США в Сараево поддерживает вооружённый мятеж мусульман

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Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ – прим.) Милорад Додик заявил, что посольство США в Сараево поддерживает идею вооруженного мятежа в Боснии и Герцеговине.

По его словам, такой мятеж будет осуществлен местными мусульманами с использованием американского оружия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очередной межнациональный и межконфессиональный скандал возник в Боснии и Герцеговине после заявлений главы мусульманской общины страны Хусейна Кавазовича о том, что Боснию и Герцеговину «следует защищать оружием, если институты БиГ падут».

За этим последовала резкая реакция президента Республики Сербской Милорада Додика, который заявил, что Кавазович «угрожает тем же сценарием», что и бывший боснийский лидер Алия Изетбегович. Напомню, Изетбегович в 1992 году сказал, что «пожертвует миром ради Боснии и Герцеговины», после чего в этой бывшей югославской республике началась гражданская война, продолжавшаяся более трёх лет.

После этого в дискуссию вступило посольство США в Сараево. С одной стороны, в заявлении диппредставительства было сказано, что «заявления и реакции, преобладающие в Боснии и Герцеговине, глубоко разрушительны для этой страны и её общества, и что особенно разочаровывает, когда какой-либо религиозный лидер упоминает или угрожает насилием в качестве решения проблем в БиГ», при этом фамилия Кавазовича упомянута не была. С другой стороны, американские дипломаты сделали оскорбительный выпад лично в адрес лидера боснийских сербов.

«Предположение о том, что в Боснии и Герцеговине существует большая потребность в «мире и терпимости», является хорошим. Но эта рекомендация должна быть в равной степени применима как к религиозным лидерам Боснии и Герцеговины, так и к её политическим лидерам, и не меньшей степени – к президенту Республики Сербской Милораду Додику», – сказано в заявлении посольства США в Сараево.

В ответ на это Милорад Додик обвинил американских дипломатов в поддержке вооружённого мятежа мусульман в Боснии и Герцеговине.

«От пассивного наблюдения за фундаменталистскими взглядами Кавазовича американское посольство перешло к открытой защите первого мусульманина в Боснии и Герцеговине. Но я лично считаю, что они защищают не Кавазовича, а идею вооружённого мятежа, который осуществили бы мусульмане, притом американским оружием», – сказано в заявлении лидера боснийских сербов на его сайте Dodik.net.

Додик отметил, что «из-за такого заявления в более серьёзной стране посла, по крайней мере, вызвали бы для консультаций, а где-то даже отозвали бы».

«Только в Боснии и Герцеговине дипломаты разжигают конфликты, поддерживают язык ненависти даже со стороны религиозных лидеров – и остаются дипломатами», – сказал он.

По словам Милорада Додика, посольство США в Сараево хранило молчание, «когда прозвучали оскорбления в адрес православных со стороны исламской религиозной общины БиГ, а недавно ещё и из мечети в Республике Сербской».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Европарламенте призвали ввести санкции против президента Республики Сербской Милорада Додика.