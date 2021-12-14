Додик: «Примем закон, не позволяющий отнимать собственность у Республики Сербской»

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Республика Сербская примет закон, в котором будет прописано, что собственность на территории энтитета является собственностью республики.

Об этом, сообщает «Радио Републике Српске», заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговиы Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додик рассказал, что будет принято решение о том, что судьи и прокуроры, работающие на территории РС будут избираться Народной скупщиной. Также Баня-Лука выведет все налоги, которые РС передает совместным органам БиГ, то есть около 130 миллионов евро, обратно в республику. При этом, по словам сербского члена Президиума, вопрос собственности стоит на первом месте, потому что Конституционный суд БиГ не имеет права определять право собственности, поскольку этот вопрос уже решен в рамках Дейтонского соглашения.

«Они (бошнякская элита Сараево – ред.) все время блефуют и пытаются вымогать что-то из собственности, – отметил Додик. – И даже превзошли себя, вынудив Конституционный суд принять решение о том, что леса и сельскохозяйственные земли не являются собственностью Республики Сербской. Хотя всем известно, что это собственность энтитета».

Лидер боснийских сербов отметил, что РС примет законы, подтверждающие, что республика – собственник недвижимости, находящейся на ее территории.

«Они могут подавать апелляции в Конституционный суд, но мы собираемся раз и навсегда урегулировать этот вопрос и решить, что постановления этого суда не будут иметь силы в РС. Что еще делать, если мы знаем, что они не перестанут преследовать нас через этот суд – это обычное мошенничество и больше ничего подобного мы не хотим», – отметил Додик.