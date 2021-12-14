Источники в МВД назвали имя поставщика кокаина Зеленскому

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский является любителем расслабиться, употребляя тяжелые наркотики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает киевская интернет-газета «Страна», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По их словам, полиция еще во время предвыборной кампании начала интересоваться этим вопросом.

«К документированию фактов поставки и употребления наркотиков Зеленским были привлечены сотрудники из нескольких управлений – наружного наблюдения, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также опытные сотрудники бывшего УБОПа, перешедшие в уголовный розыск и департамент стратегических расследований», – говорит источник.

По его словам, разработка была поставлена под гриф «Секретно».

«Скорее всего, это направление отрабатывалось для получения компромата на Зеленского и его команду. Результаты были получены быстро – да, факты подтвердились. Но дальнейшего развития не было – все материалы дела, включая фото и видеофиксации, затем ушли наверх и ни в какие уголовные дела или хотя бы публичные разоблачения не вылились», – уточнил собеседник.

Он уточнил, что в первую очередь под подозрение попал близкий друг президента, депутат ВР Николай Тищенко, которого офицеры УБОПа знают с 1990-х, когда тот руководил отдельным звеном в ОПГ Савлохи и был известен по кличке Коля Оболонский.

Тищенко стаскивает с трибуны депутат Гео Лероса, который сообщал об употреблении наркотиков одним из депутатов.

Источники как в МВД, так и в криминальных кругах утверждают, что Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров. Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос.

«В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями по 100-150 грамм. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента. Скорее всего, это предназначалось для угощения самого Зеленского и его друзей. Судя по агентурной информации, Тищенко ставил условие своим дилерам, чтобы кокаин был неразбавленным Марихуану Тищенко закупал отдельно, предпочитая элитный сорт травки Сатива. Сам Николай не увлекается кокаином, но может покурить травку для настроения», – приводит издание слова офицера полиции.

Сам Тищенко, когда к нему обратились за комментарием, отказался разговаривать на эту тему.