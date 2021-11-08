Додик: «Республика Сербская имеет законное право на собственную армию»

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик разъяснил, почему Республика Сербская, не нарушая законов страны, намерена воссоздать свои вооруженные силы.

Об этом лидер боснийских сербов рассказал BBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Додика, согласно Конституции, в БиГ нет собственных вооруженных сил, но Дейтонское мирное соглашение однозначно разрешает энтитетам иметь свои собственные армии. На вопрос британских журналистов, означает ли это, что Республика Сербская сформирует или возродит свою армию, Додик сказал, что это ее конституционное право, которое никогда не отменялось.

«Мы только, в свое время, согласились на другой способ организации вооруженных сил в БиГ. Сейчас мы отзовем это согласие», – сказал сербский член Президиума БиГ.

Он подчеркнул, что как политик он устремлен к миру, стабильности и конституционному праву, поэтому Республика Сербская останется частью БиГ, но с полномочиями, которые она имеет в соответствии с Конституцией страны.

«На территории Республики Сербской нет армии БиГ, но есть вооруженные силы, в которых большинство составляют сербы. – От имени людей, которые меня избрали, я хочу защищать Дейтонское соглашение Республики Сербской и реализовывать только то, что там написано, а не преследовать высокие цели, которые оказались надуманными», отметил лидер боснийских сербов.

Также Додик в очередной раз повторил, что Республика Сербская не признает Кристиана Шмидта в качестве Верховного представителя по БиГ.

«Он частное лицо, которое может думать и говорить все, что хочет… Доклад Шмидта о ситуации в БиГ, предназначенный для Совета Безопасности ООН, был написан мусульманской разведкой в ​​Сараево. Его назначение не подтверждено в ООН, зачем нам его признавать?» – сказал сербский член Президиума БиГ.