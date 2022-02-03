Додик: «Сотрудничество с хорватами выгодно Республике Сербской»

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик отреагировал на то, что в отличие от лидера бошняков, лидер боснийских хорватов, глава партии HDZ BiH Драган Чович присутствовал и выступил на специальном заседании Народной скупщины Республики Сербской.

Додик назвал Човича реальным и рациональным политиком.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Додик отметил тот момент, что Чович, порекомендовавший политическим лидерам боснийских сербов прекратить блокаду органов власти БиГ, сказал, что в них сербская община может защищать свои интересы «наилучшим образом», и, в целом, призвал сербских депутатов защищать Республику Сербскую.

«Чович заявил, что мы с ним плотно связаны, хотя подчеркнул, что чаще встречается [с лидером бошняков, главой] Бакиром Изетбеговичем, чем с Милорадом Додиком, – прокомментировал позицию лидера боснийских хорватов сербский член Президиума БиГ для РТРС. – Я очень благодарен, что он пришел и сказал это. Он друг как сербов, так и бошняков. Он достойно представляет свои интересы».

Додик подчеркнул, что уважает бошняков в БиГ, но не их политику.

«Как бы Европейский союз, НАТО, международное сообщество отнеслись бы к нам сегодня, если бы мы доминировали над хорватами, как это делают бошняки?…. Вы слышали, что президент [Хорватии] Миланович высказывается очень рационально и точно. Нам очень полезно сотрудничать, и это сотрудничество никогда не было направлено против бошняков. Но они стремятся к тому, чтобы БиГ была национальным государством, и согласно этой концепции сербы и хорваты должны быть меньшинством, чего мы никогда не допустим», – отметил лидер боснийских сербов.

На заглавном снимке: Милорад Додик и Драган Чович.